النمسا تستضيف القمة الليبية–الأوروبية الأولى للنفط والغاز

تستضيف النمسا القمة الليبية –الأوروبية الأولى للنفط والغاز يومي 28و 29 يونيو 2018 في فندق ماريوت بالعاصمة فيينا، ولا يشمل جدول الأعمال مواضيع مثل ترميم وتجديد حقول النفط والغاز الليبية والبنية التحتية الليبية والحالة الأمنية العامة فحسب، بل يهتم أيضاً بشكل خاص بالعديد من الفرص التجارية والاستثمارية التي تفتح الآن، خاصة بالنسبة للنمساويين الشركات الأوروبية.

وقال المدير التنفيذي لشركة هوت انجنيرنج جي ام بي أتش ديتهارد كراتزر إن “قطاع النفط والغاز الليبي يبذل جهودًا ضخمة لزيادة إنتاج النفط بشكل كبير إذ يتم استثمار مليارات الدولارات لإصلاح وتجديد المرافق القديمة، ومنذ عام 2017 زادت الشركات الأوروبية أنشطتها باستمرار في حقول النفط الليبية، وتوفر قمة الليبية –الأوروبية الأولى للنفط والغاز فرصة فريدة ليس فقط للحصول على معلومات أساسية مباشرة عن الوضع الحالي لليبيا وفرص ممتازة للاستثمار، بل وأيضاً للقاء قادة صناعة النفط والغاز الليبيين شخصياً خاصة بالنسبة للموردين الذين لم ينشطوا في ليبيا حتى الآن، هذه فرصة فريدة لإقامة اتصالات رفيعة المستوى”.

قامت شركة النفط الوطنية الليبية بتكليف شركة هوت انجنيرنج جي أم بي أتش، وهي شركة استشارية مقرها ليوبن لصناعة النفط والغاز بتنظيم هذا المؤتمر.

وستتاح للشركات المشاركة الفرصة لعرض منتجاتها وخدماتها على لجنة شركة النفط الوطنية الليبية عن طريق حجز مساحة عرض أو تقديم نفسها في “اجتماع تنفيذي خاص”، وتوفر هذه الاجتماعات الخاصة وجها لوجه للمشاركين في المؤتمر فرصة ممتازة وفريدة لبدء مشاريع تجارية ناجحة والتواصل مع صانعي القرار من الدرجة الأولى.

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