ميلانيزي: على أوروبا التصدي لمشكلة الهجرة غير الشرعية

طالب وزير الخارجية الإيطالي إينزو ميلانيزي، أن الاتحاد الأوروبي بضرورة مواجهة قضية الهجرة غير الشرعية بشكل جماعي.

وقال ميلانيزي، في تصريح صحفي إن الإتحاد الأوروبي لا يمكنه مواصلة التهرب من مواجهة قضية الهجرة، لأن مسألة المهاجرين تتطلب معالجة جذرية من قبل أوروبا بأسرها، ولا يمكن لأحد أن يستمر بالتهرب من هذه المشكلة.

وانتقد المسؤول الإيطالي ما قامت به فرنسا في قضية سفينة المهاجرين “أكواريوس” القادمة من ليبيا، التي أثارت جدلا كبيرا بين الدولتين، معتبرا أن اللغة التي استخدمتها فرنسا في مناقشة القضية لم تكن مناسبة.

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