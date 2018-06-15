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ميلانيزي: على أوروبا التصدي لمشكلة الهجرة غير الشرعية

تم النشر منذُ 53 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

طالب وزير الخارجية الإيطالي إينزو ميلانيزي، أن الاتحاد الأوروبي بضرورة مواجهة قضية الهجرة غير الشرعية بشكل جماعي.

وقال ميلانيزي، في تصريح صحفي إن الإتحاد الأوروبي لا يمكنه مواصلة التهرب من مواجهة قضية الهجرة، لأن مسألة المهاجرين تتطلب معالجة جذرية من قبل أوروبا بأسرها، ولا يمكن لأحد أن يستمر بالتهرب من هذه المشكلة.

وانتقد المسؤول الإيطالي ما قامت به فرنسا في قضية سفينة المهاجرين “أكواريوس” القادمة من ليبيا، التي أثارت جدلا كبيرا بين الدولتين، معتبرا أن اللغة التي استخدمتها فرنسا في مناقشة القضية لم تكن مناسبة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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