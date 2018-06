القوات المسلحة ترصد مكالمات انتحاريين للهجوم على الجيش

رصدت الكتيبة (276) التابعة للقوات المسلحة مخابرة لاسلكية لإرهابيي درنة ويتضح بالمخابرة صوت شخص مصري يكنى بـــ أبي عمر وهو يعطي تعليماته لأحد الانتحارين للهجوم على مدرعات الجيش.

كما أنه منذ أيام تم القبض على أحد الإرهابيين بأنصار الشريعة (درنة) أكد في إحدى اعترافاته أن الجماعات المتطرفة جهزت 25 إرهابي، واصفاً إياهم أنهم أشخاص بايعو على الموت وسيقمون بعمليات انتحارية ضد القوات المسلحة.

وتم تأكيد ذلك يوم أمس الأول عندما أقدم 9 انتحاريين على تفجير أنفسهم بسيارات انتحارية استهدفت تمركزات للقوات المسلحة بمحاور درنة.

