الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربة جوية جنوب بني وليد

أعلن الجيش الأمريكي، عن مواصلة تقييم الضربة الجوية التي نفذها قبل أيام جنوب مدينة بني وليد، والتي أدت إلى مقتل ثلاثة مواطنين، وأحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

وقال الجيش الأمريكي في بيان أصدره، إن القوات الأمريكية وجهت ضربة جوية إلى “جماعة” تابعة لتنظيم القاعدة جنوب شرقي بني وليد خلال هذا الأسبوع، أدت إلى مقتل “مسلح”، مؤكدا أن العملية تمت بالتنسيق مع الحكومة الليبية.

وقالت القيادة إن الضربة التي نُفذت يوم الأربعاء على مسافة 80 كيلومترا تقريبا جنوبي شرقي بني وليد لم تسفر عن مقتل أي مدنيين وفقا لبيان الجيش الأمريكي.

وكانت طائرة قامت بقصف سيارة بالقرب من منطقة شميخ جنوب بني وليد، أدت لمقتل ثلاثة شباب من مدينة بني وليد، وآخر يرجح إنتمائه لتنظيم داعش الإرهابي.

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