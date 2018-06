«العز لحقوق الإنسان» ترحب بالإفراج عن قيادات النظام الجماهيري

المتوسط:

رحبت منظمة العز لحقوق الإنسان منظمة العز لحقوق الإنسان بقرار النائب العام بالإفراج عن عدد من قيادات النظام الجماهيري، وترى فيه خطوة إيجابية نحو بداية لمصالحة مجتمعية تجمع أبناء الوطن

ثمنت المنظمة هذه الخطوة التي تأتي وقد استشعر الجميع وطأة الظلم في سجون لا تخضع لأية سلطة ولا تمارس عليها أية رقابة تنتهك فيها حرية الإنسان وحقوقه وأدميته التي كفلتها كل المواثيق والعهود ووثائق حقوق الإنسان.

إن المعاناة قد بلغت مداها وها هي ظروف المعتقلين وأوضاعهم الصحية تقدم شهادات موثقة عن قهر السجن وممارسات السجان.

ترى المنظمة وهي تمارس دورها في الدفاع عن حقوق الإنسان في استمرار سجن الآلاف من أبناء الوطن وصمة عار في جبين كل المؤسسات الحقوقية والقانونية في الداخل والخارج وتدعوها إلى العمل الجاد لممارسة دورها والسعي للإفراج عن كل السجناء بدون قيد ولا شرط.

