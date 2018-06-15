بالتفاصيل.. الجيش الليبي يسيطر على مواقع مهمة من مدينة درنة

تمكنت القوات المسلحة العربية الليبية من فرض السيطرة التامة على عدة مواقع ومناطق جديدة في منطقة الاشتباكات المتبقية من مدينة درنة.

وكشف مراسل بوابة افريقيا الإخبارية، ان المناطق التي تمت السيطرة عليها مؤخرا، هي مقر شركه الجبل الأخضر “سابقا”، ومنطقة الموحشة، وعمارات الضمان الاجتماعي، وعمارات “الكعب العالي”، وشعبية غازي، ومدرسة الأسطى عمر.

وأكد مراسل البوابة أن تحرير هذه المناطق والسيطرة عليها خطوة مهمة للتقدم نحو آخر معاقل الجماعات الإرهابية باعتبارها تتاخم ما تبقى من المنطقة الغربية لمدينة درنة.

وكانت القوات المسلحة العربية الليبية أعلنت أنها تتقدم ببطء فيما تبقى من أحياء مدينة درنة، للتعامل الحذر مع المفخخات والألغام، وتجنب العمليات الإنتحارية التي يقوم بها عناصر الجماعات المتطرفة.

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