القيادة العامة : طائرات سلاح الجو استهدفت تجمعات ارهابية بالقرب من الهلال النفطي

ليبيا – أعلنت القيادة العامة اليوم الجمعة عن شن الطيران الحربي غارات مكثفة على تجمعات وصفتها بـ” الارهابية ” بالقرب من منطقة الهلال النفطي.

القيادة العامة أوضحت بحسب شعبة العلام الحربي التابعة لها بأن الضربات الجوية طالت أرتال الامداد والتعزيزات التي حاولت المجموعات الإرهابية استقدامها من مناطق الهلال ، مبينةً بأن هذه الضربات أسفرت عن تدمير تلك الأرتال وإيقاع العديد من الإرهابيين بين قتلى وجرحى.

هذا وقد أكد مصدر عسكري للمرصد بدء القيادة العامة في التحشيد لمعركة استرداد المواقع التي سيطرت عليها المجموعات المتشددة المدعومة من مرتزقة من تشاد ، مبيناً بأن وحدات الجيش ستسترد تلك المواقع في وقت قصير حسب قوله .

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