المتوسط:

قام جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع تاجوراء، وذلك بالتعاون مع مؤسسة السلام للتربية والعون الاجتماعي، مساء أمس، بـ توزيع الملابس الجديدة على نزلاء مركز الإيواء، وتوزيع الحلويات وألعاب الأطفال عليهم.

ويأتي ذلك لإدخال البهجة والسرور في نُفوس المهاجرين، ورسم البسمة في وجوههم بمشاركتهم فرحة العيد تحقيقا لمبدأ التكافل والمودة والرحمة.

