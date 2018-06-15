هذا ما قالته البعثة الأممية بليبيا عن هجوم الجضران على الهلال النفطي

دانت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، الهجوم الذي شنته مجموعات مسلحة على منطقة الهلال النفطي يوم أمس الخميس.

وحذرت البعثة الأممية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من التهديد بإشعال مواجهة واسعة النطاق في البلاد، داعية لإعادة الهدوء بشكل فوري، داعية إلى أن تبقى الأولوية لوحدة البلاد.

وكانت مجموعات مسلحة يقودها رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية السابق ابراهيم جضران، شنت هجوم مباغت على مينائي راس لانوف والسدرة صباح يوم أمس الخميس.

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