إحباط محاولة سرقة تماثيل ليبية ثمينة ​

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أحبط أعضاء التحريات التابعين لمركز شرطة شحات محاولة سرقة تمثالين من التماثيل الجنائزية التي يعود تاريخهما إلى القرن الثالث قبل الميلاد.

وانطلقت عناصر من وحدة التحريات إلى موقع الآثار الثمينة بعد ورود معلومات عن

أشخاص يقومون بعمليات حفرية بالمنطقة الأثرية.

ومن جانبه، أكد رئيس وحدة التحقيق والتحري بمركز شرطة شحات، الرائد إبراهيم رمضان، أن التماثيل ضُبطت بمنطقة تحتوي على حفريات وليست كاملة، مؤكداً أنها كانت في وضعية أظهرت الاستعداد لنقلها إلى مكان آخر.

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