«سرت»: ننسق مع «شئون النازحين» لتسهيل عودة المهاجرين إلى منازلهم

دعت «بلدية سرت» كافة المهجرين في الداخل والخارج من أبناء مدينة سرت، التي أجبرتهم الظروف التي مرت بها البلاد إلى النزوح خارج محل إقامتهم، بأنه عليهم العودة إلى مدينتهم، ويتواجدوا بين أهاليهم في أمن وسلام، وأن يطوي الجميع صفحة الماضي ويفتح صفحة جديدة تجمعنا على المحبة والألفة والمودة إرساءً للمبادي السمحاء التي يحثنا عليها ديننا الإسلامي.

جاء ذلك خلال بيانٍ أصدرته بلدية سرت،: «آن الآوان أن نلملم جرحنا وأن ننظر إلى مستقبلنا ومستقبل أولادنا فالوطن للجميع، حيثُ سيتم التنسيق مع وزارة الحكم المحلي ووزارة شئون النازحين والمهجرين ووزارة الداخلية من أجل تسهيل عودتهم والمساعدة في استخراج جواز السفر لمن لا يملكه».

وتتقدم بلدية سرت بأجمل التهاني وأطيب الاماني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك على الشعب الليبي الكريم والأمة الاسلامية قاطبة بالخير واليمن والبركات.

كما يسر بلدية سرت أن تنتهز هذه المناسبة العظيمة عيد التسامح والتصافح، وإضافة الى كافة البوادر التي شهدناها في أغلب مدن ليبيا الحبيبة من مساعي خير للم الشمل والصلح ورأب الصدع بنوايا صافية بيضاء نقية بين أبناء الوطن الوحد .

