المتوسط:

أفادت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، أنّه بالتواصل مع مدير مكتب الإعلامي بشركة البريقة لتسويق النفط يجب أنْ نُطمئن المواطنين بأن استلام المحروقات عبر الموانئ البحرية والمصافي النفطية تسير بشكل طبيعي وأنه لا داعي للازدحام الموجود على المحطات، حيث أن المحروقات متوفرة وإمدادات شركات التوزيع المالكة للمحطات قد تم مضاعفتها للقضاء علي الازدحام والقضاء علي الأزمة، حيث بلغ إجمالي المبيعات وقود البنزين اليوم بلغ 9 مليون لتر.

وأضافت «الداخلية»، خلال بيانٍ لها منشور على صفحة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»،: «نحيط المواطنين أن الناقلة “ريزبون” على متنها 16 مليون لتر من الوقود لازالت ترسو علي رصيف ميناء طرابلس البحري لتفريغ شحنتها وكذلك الناقلة “أنوار ليبيا ” على متنها 34 مليون لتر من الوقود موجودة بمنطقة المخطاف في إنتظار مغادرة الناقلة “ريزبون” لأخذ مكانها لتفريغ شحنة الوقود وأن مستودع طرابلس النفطي سعته التخزينية ممتازة.. أما فيما يخص المنطقة الغربية فنبشر أهلنا بأن شركة الطرق السريعة قد باشرت العمل بعد إيقافها من قبل المحكمة والذي من شأنه حلحلة الأزمة بالمنطقة الغربية الممتدة من الصياد الي رأس الجدير وتنتهي بذلك الأزمة التي حدثت الأسبوع المنصرم».

وأوضحت «الداخلية»، أن شركة البريقة لتسويق النفط تطمئن السادة المواطنين بتوفير المحروقات وتوزيع الوقود على المحطات من خلال شركات التوزيع تجري بصورة اعتيادية وإن المخزون بمستودعات الشركة متوفر بمعدلات طبيعية وليس هناك ما يستدعي للقلق والتسبب في الازدحام.

وتدعو وزارة الداخلية، المواطنين بأن الازدحام غير ضروري لأن إمدادات الوقود تسير بشكل ممتاز، وبأن محطات الوقود تشتغل طيلة أيام عيد الفطر المبارك، وعلى المواطنين عدم الانجرار وراء الشائعات وأن الوضع يسير بشكل ممتاز.

وتحيي وزارة الداخلية الجهود التي تبذلها شركة البريقة لتسويق النفط والشركات الأخرى المالكة لمحطات الوقود لحل مشكلة هذا الازدحام غير المبرر.

The post «البريقة للنفط»: محطات الوقود مفتوحة خلال أيام العيد.. والمنتجات مُتوفرة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية