أكد مكتب إعلام الإدارة العامة للأمن المركزي فرع تاجوراء، أنَّ دوريات الأمن المركزي تقومُ بتأمين وتسهيل حركة السير بالطريق الجديد تاجوراء.

جاء ذلك، بناءً على تعليمات وأوامر رئيس الفرع الأمن المركزي بتاجوراء، وذلك حسب الخطة الأمنية بهذا الخصوص.

