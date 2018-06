«شرطة شحات» تُحبط محاولة سرقة تماثيل

المتوسط:

قامَ أعضاء التحريات التابعين لمركز شرطة شحات، بإحباط محاولة سرقة تمثالين من التماثيل الجنائزية التي يعود تاريخهما إلى القرن الثالث قبل الميلاد، حيثُ انطلقت عناصر من وحدة التحريات إلى موقع الآثار الثمينة بعد ورود معلومات عن أشخاص يقومون بعمليات حفرية بالمنطقة الأثرية.

وفي سياقٍ ذي صلة، أشار رئيس وحدة التحقيق والتحري بمركز شرطة شحات، الرائد إبراهيم رمضان، إلى أن التماثيل ضُبطت بمنطقة تحتوي على حفريات وليست كاملة، مؤكداً أنها كانت في وضعية أظهرت الاستعداد لنقلها إلى مكان آخر.

