المتوسط:

جري بمستشفي المرج التعليمي مراسم التسليم والاستلام لإدارة مستشفي المرج التعليمي، بين مدير المستشفى السابق المهندس فيصل عبدالرازق العيش، والمديرة الجديدة غزالة عيسي محمد اسويكر، بحضور لجنة وزارة الصحة، برئاسة مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة محمد الجبالي وعضوية كلآ من مدير إدارة المالية بديوان الوزارة علاء عون و مدير الشؤون الاداريةً بالمستشفي الأستاذ عز الدين ميلود العسبلي وحافظ علي طيب ومدير مركز السكري بالمرج أكرم عطية الكيلاني، وذلك بحضور عميد بلدية المرج السيد وهبي الرخ ومدير إدارة الخدمات الصحية المرج الاستاذ حمد عبدالسلام .

وتثني اللجنة المكلفة على الجهود الكبيرة التي بذلها المهندس فيصل العيش خلال فترة تولية إدارة المستشفی، والتي باتت واضحة وجلية،كما تمنت اللجنة المكلفة بالتسليم من قبل وزارة الصحة للمديرة الجديدة عميد غزالة عيسي اسويكر، التوفيق والسداد في مهام عملها.

وخلال مراسم التسليم، أشاد الحاضرون بـ عملية التسليم والاستلام التي تمت بشكل سلس في جو يسوده الود والتفاهم بين الإدارة السابقة والإدارة الحالية.

The post «غزالة عيسي» مديرًا جديدًا لمستشفى المرج التعليمي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية