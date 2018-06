المتوسط:

شارك عميد بلدية الكفرة المهندس، عبد الرحمن عقوب، خلال اليومين الماضيين، في حفل تكريم الطلاب المتفوقين في مسابقة أديب المستقبل «القصة القصيرة»، التي أقامتها منظمة الأدباء والكتاب بالكفرة بالتعاون مع قطاع التعليم .

وتم تكريم الطلاب الفائزين ولجنة الإشراف والمدارس التي شارك طلابها في المسابقة.

