التقطت عدسة المكتب الإعلامي لبلدية زوارة، أجواء صلاة عيد الفطر المبارك بالبلدية اليوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2016، بساحة الرياضية بزوارة.

وتتقدم بلدية زوارة وكافة العاملين بها بأسمى آيات التهنئة بمناسبة حُلول عيد الفطر المُبارك، أعاده الله عليكم وعلى ليبيا والأمة الاسلامية بالخير واليُمن والبركات، سائلين الله أنْ يعم الأمن والسلام كافة ربوع العالم ويحقن الدماء ويحفظ البلاد والعباد.

