بلدي سرت يدعو أهالي المدينة للعودة إلى بيوتهم

وجه المجلس البلدي بمدينة سرت ،رسالة إلى أبناء المدينة المهجرين في الداخل و الخارج ،تدعوهم إلى ضرورة العودة إلى بيوتهم و طي صفحة الماضي.

وقالت البلدية في بيانٍ توصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه ،آن الآوان أن نلملم جرحنا وأن ننظر إلى مستقبلنا ومستقبل أولادنا فالوطن للجميع، حيثُ سيتم التنسيق مع وزارة الحكم المحلي ووزارة شئون النازحين والمهجرين ووزارة الداخلية من أجل تسهيل عودتهم والمساعدة في استخراج جواز السفر لمن لا يملكه.

وهنأت البلدية في بيانها الليبيين بحلول عيد الفطر، داعية الى انتهاز فرصة العيد للتسامح والتصافح، مثنية على مبادرات لم الشمل والصلح ورأب الصدع بنوايا صافية بيضاء نقية بين أبناء الوطن الوحد .

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