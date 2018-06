المتوسط:

استقبلت عيادة بلدة «راس لانوف» 11 قتيلاً من مِيليشيات إبراهيم الجضران والمُتحالفين معها من سرايا الدفاع والمعارضة التشادية، وذلك خلال غارة جوية استهدفتهم قرب بلدة النوفلية.

وكانت قوات الجيش الوطني الليبي واصلت خوض معركة شرسة مع تحالف ميليشيات إبراهيم الجضران والقوات التشادية، في منطقة الهلال النفطي.

