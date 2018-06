المتوسط:

أفاد مصدر عسكري مسؤول لصحيفة «المتوسط»، أنّهُ تمَّ إعلان حالة الطوارئ القصوى في جُل الكتائب التابعة للقوات المسلحة الليبية، بالإضافة إلى تكليف سرايا وكتائب بالاتجاه نحو الهلال النفطي، والتي وصلت بعضها صباح اليوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2018.

وأشار المصدر العسكري، إلى أنَّه،: «حتى هذه اللحظات لم تتقدم إلي الأمام، وذلك في انتظار التعبئة الكاملة وأوامر القيادة نحو التقدم».

