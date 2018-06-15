مسؤول في المعارضة التشادية يكشف عن عدد كبير من القتلى في صفوفهم داخل سبها

نعى المفتش العام لما تسمى بحركة المعارضة التشادية محمد جاكو الثلاثاء مقتل عدد من قادة وعناصر جناح تجمع القوى من أجل التغيير التابع للمعارضة التشادية بما فيهم قائدها العسكري العام فى ليبيا عبدالخالق عبدالله خلال قتال اندلع بينهم منتصف الاسبوع الجاري فى سبها إثر خلافات على سيارتي دفع رباعي أدى إلى مقتل عدد كبير من المسلحين من المعارضة التشادية وهو ما يؤكد على وجود هذه المجموعات التي تستخدمها المليشيات المدعومة من تيار الاسلام السياسي لزعزعة الاستقرار في منطقة الجنوب ومنطقة الهلال النفطي.

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