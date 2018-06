كأس العالم لحظة بلحظة/ تشكيل قمة المجموعة الثانية بين إسبانيا والبرتغال

المتوسط:

أعلن كل من فيرناندو هييرو وفيرناندو سانتوس مدربا المنتخب الإسباني والبرتغالى على التوالى، عن التشكيل الرسمى لكل فريق، خلال المباراة التى تجمعهما فى تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب “فيشت الأولمبي”، فى قمة الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2018 عن المجموعة الثانية.

وجاء تشكيل المنتخب الإسبانى على النحو التالى..

حراسة المرمى: دافيد دى خيا

الدفاع: جوردي ألبا – سيرخيو راموس – سيزار أزبيليكويتا – ناتشو

الوسط: سيرجيو بوسكيتس – – دافيد سيلفا – أندريس إنييستا – إيسكو

الهجوم: دييجو كوستا

تشكيل المنتخبين

بينما جاء تشكيل المنتخب البرتغالى كالتالى..

حراسة المرمى: روي باتريسيو

الدفاع: رافائيل جيريرو – فونتي – بيبي – سيدريك سواريس

الوسط: فيرنانديز – ويليام كارفاليو – جواو موتينيو – برناردو سيلفا

الهجوم: كريستيانو رونالدو – جونكالو جويديس

ويدخل منتخب إسبانيا مباراة اليوم ساعيًا لتحقيق الفوز وتوابع إقالة المدير الفني جولين لوبيتيجي من منصبه الأربعاء الماضي نتيجة توقيعه لعقود توليه تدريب فريق ريال مدريد، من أجل تعزيز آماله فى إنهاء مشواره في الدور الأول وهو يعتلي صدارة المجموعة الثانية.

أما منتخب البرتغال فيسعى لاستغلال حالة انعدام الوزن الذى سيكون عليه لاعبو المنتخب الإسباني في الظهور الرسمي الأول لمديره الفني الجديد فيرناندو هييرو من أجل خطف النقاط الثلاث.

