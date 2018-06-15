أهالي مدينة غات يهنؤون الليبيين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

أقام أهالي بلدية الشاطئ شعائر صلاة عيد الفطر المبارك في أغلب المساجد والساحات وتطرق خطباء المساجد في المنطقة إلى مواضيع مختلفة أجمعت على ضرورة وحدة الصف ونبذ الخلافات بين الإخوة والحث على صلة الرحم والتواصل بين الأقارب والتسامح.

و شهدت مساجد المدينة معايدات بين المصلين الذين اصطفوا في طوابير طويلة لتقديم التهاني بمناسبة العيد.

هذا وأقام أهالي مدينة سبها صلاة العيد في المساجد والساحات العامة

حيث حث خطباء المساجد على ضرورة التسامح والتراحم وإصلاح ذات البين والدعوة للمصالحة وطي صفحات الماضي داعيين الله أن يلم شمل كافة الليبيين ويجمعهم على كلمة سواء.

وفي مدينة غات أحيا المصلون سنة صلاة العيد في أغلب مساجد وساحات المدينة.

وتبادل المصلون عقب صلاة العيد التهاني فيما بينهم حيث رصدت قناة ليبيا هذه اللقطات وتهاني أهالي غات بهذه المناسبة.

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