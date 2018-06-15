(شاهد الصور) للمرة الثانية حرائق في مدينة شحات تهدد الموقع الأثري

شحات-العنوان

تكمن عدد من موظفي مراقبة آثار شحات الأربعاء الماضي من إخماد حريق شب في الموقع الأثري بالمنطقة المحصورة بين الاجورا ومسرح السوق والاكربولس وحرم ابوللو بمدينة شحات ويعد هذا الحريق هو الثاني في مدة لم تتجاوز الشهر.

وبحسب المكتب الإعلامي أكد رئيس مصلحة الآثار بالحكومة المؤقتة الدكتور أحمد حسين بأنه لا يوجد أية أضرار في الموقع الأثري ولم يتم تسجيل أي إصابة بين الموظفين.

ومن جهته قال مراقب آثار شحات فضل عبد العزيز إن الحريق اندلع حوالي الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر ظهراً، وقد تم اخماده بفضل جهود الخيرين من شباب المدينة وتمت السيطرة على الحريق قبل أن يصل إلى المباني الأثرية.

وأضاف قائلاً بإن المراقبة قد كلفت فريق لحصر الأضرار وتحديدها للعمل على صيانتها.

وفي وقت سابق كان قد اندلع حريق في منطقة المنصورة حتى جهة المقابر الشمالية دون وقوع أضرار تذكر باستثناء بعض التشوهات الناتجة عن دخان الحريق بحسب رئيس المصلحة.



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