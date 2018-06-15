حفتر يبحث آخر تطورات منطقة الهلال النفطي ووضع خطة للتأمين

البيضاء — سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، في بيان صحفي اليوم الجمعة، إن “القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر يجتمع مع آمر غرفة عمليات الهلال النفطي، العميد أحمد سالم لبحث آخر تطورات المنطقة”.

وأشار البيان إلى أن “الجيش الليبي يستعد لدحر الجماعات المارقة التي حاولت التسلل للهلال النفطي”، مؤكدا “وضع الخطط اللازمة لتأمين قوت الليبيين”.

في سياق متصل أعلن رئيس شبعة الإعلام الحربي التابع للقيادة العامة للجيش الليبي، خليفة العبيدي، أمس الخميس 14 حزيران/يونيو في بيان أن مجموعة إرهابية حاولت التوغل داخل الهلال النفطي وتسببت في إشعال النار في أحد الحقول، مشيرا إلى أن مقاتلات سلاح الجو الليبي قد استهدفت الفارين منهم.

وقدرت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان صحفي سابق أن خسائر الإنتاج النفطي كان بأكثر من 240 ألف برميل بنحو ربع الإنتاج، مشيرة إلى أن “تأجيل دخول ناقلة نفط كان من المفترض أن تصل اليوم إلى ميناء السدرة”.

يذكر أن مقاتلات سلاح الجو التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي قد قامت باستهداف المهاجمين الذي قاموا بالهجوم يوم أمس الخميس 14يونيو/ حزيران على مواني نفطية بمنطقة الهلال النفطي شرقي البلاد.