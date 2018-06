النائب لمجلس الدولة يُحدد موقفه من هجوم الجضران على الموانئ النفطية

خاص

أكد النائب الاول لرئيس المجلس الدولة الاستشاري ” ناجي مختار ” في حديث خاص لصحيفة المتوسط، أن الاعتداء على الموانئ النفطية يعد جريمة يجب ملاحقة من يقف ورائها، وأعتبرها النائب الأول اعتداءً على كافة الليبيين لأنها من وجهة نظره تدمير لأرزاق الليبيين والعبث بمقدراتهم.

وقال ناجي مختار في أول تعليق رسمي من قبل مجلس الدولة لصحيفة المتوسط، مساء اليوم الجمعة أن التعدي على الموانئ النفطية وتعريضها للخطر وتعطيل الصادرات التي تعد مصدر الدخل الوحيد للشعب الليبي، مؤكدا ان تعرضها للخطر جريمة لا تعادلها جريمة على حد قوله.

