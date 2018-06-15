مديرية أمن توكرة توزع عيدية على أسر الشهداء والمفقودين

توكرة-العنوان

قامت اللجنة الدائمة لرعاية أسر شهداء الواجب والمفقودين بالمنطقة الشرقية بتوزيع عيدية بقيمة 400 دينار على أسر الشهداء والمفقودين من منتسبي مديرية أمن توكرة والبالغ عددهم 18 أسرة.

وقال مدير وحدة الاعلام بالمديرية “خليل البرغثي ” بأنه تم توزيع عيدية بقيمة 400 دينار على أسر الشهداء والمفقودين من منتسبي المديرية الذين ضحوا بأرواحهم وقدموا حياتهم في سبيل عزة الوطن والدفاع عنه ومحاربة الإرهاب.

وأوضح ” البرغثي ” بأنه تم التوزيع على الأسر عن طريق رئيس وحدة أسر الشهداء والجرحى والمفقودين بمديرية أمن توكرة الرائد “رافع محمد سليمان “.

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