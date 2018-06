المتوسط:

قال السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بيروني، “إن الهجوم الذي شُن في منطقة الهلال النفطي هو خطوة سلبية غير مرحب بها تؤدي إلى تفاقم الصراع وتعريض الموارد الثمينة التي يملكها الشعب الليبي للخطر”.

وأضاف بيروني، خلال تغريدة له على صفحته بموقع تويتر،” إن دائرة العنف وسوء التصرف في شرق ليبيا ستؤدي إلى تعميق الأزمة التي تتطلب بدلاً عن ذلك الحوار والمصالحة”.

