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احتفال العيد في مراكز الإيواء

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

احتفل مهاجرون محتجزون في “مراكز الإيواء” في طرابلس بعيد الفطر، حيث أدوا صلاة العيد صباح الجمعة، احتفالا بأول أيام العيد.

ونقلت رويترز صوراً للمهاجرين وهم يؤدون صلاة العيد، كذلك تبادلهم التهاني، بمناسبة العيد.

وقال الإمام محمد سلطان الذي ألقى خطبة العيد في مركز الاحتجاز “نحاول لم شملهم وكذلك إرجاعهم إلى أراضيهم ونحاول (أن) نعلمهم قيمة الحب للوطن وقيمة حب الانتماء إلى أرضه وكيف يعني يحافظ على أرضه”.

وتجمع أكثر من خمسين مهاجرا للاستماع إلى خطبة العيد، التي ركزت على أهمية الوحدة والوطن.

ويضم المركز مهاجرين تم إنقاذهم من وسط البحر عن طريق خفر السواحل، بعد محاولتهم الهجرة إلى السواحل الأوروبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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