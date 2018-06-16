إيطاليا آخر المعلقين على معركة الهلال النفطي

وصف السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بيروني، الهجوم الأخير على منطقة الهلال النفطي بالخطوة السلبية .

وقال بيروني في تغريدة على تويتر مساء الجمعة إن هجوم الهلال لنفطي غير مرحب وسيؤدي تؤدي إلى تفاقم الصراع وتعريض الموارد الثمينة التي يملكها الشعب الليبي للخطر.

ويأتي تعليق بيروني ،كأول تعليق رسمي ايطاليا على الهجوم الذي نفذته أمس عناصر ارهابية متحالفة مع ميليشيات إبراهيم الجضران.

وكانت فرنسا وبريطانيا ،قد وصفتها في وقت سابق الهجوم على الهلال النفطي بغير المبرر .

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