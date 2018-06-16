طرابلس | اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب مجلس الأمن بمعاقبة جضران والمعارضة التشادية

ليبيا – أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى ليبيا عن بالغ قلقها وإدانتها للتصعيد المسلح بمنطقة الهلال النفطي شرق سرت بعد هجوم قوات يقودها ابراهيم جضران آمر جهاز حرس المنشآت السابق على المنطقة .

وفى بيان تلقت المرصد نسخة عنه صباح السبت اكدت اللجنة متابعتها وبقلق بالغ لتطورات الأوضاع في المنطقة وللتصعيد العسكري الذي تشهده من قبل مسلحي جضران المتحالف مع سرايا الدفاع عن بنغازي وجماعات مسلحة تابعة للمعارضة التشادية ، وفقاً لنص البيان .

واعربت اللجنة عن بالغ قلقها تجاه تداعيات هذا التصعيد العسكري وعواقبه الوخيمة على أمن وسلامة وحياة المدنيين القاطنين بمنطقة الهلال النفطي .

كما أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا إدانتها واستنكارها الشديد حيال هذا التصعيد وإثارة أعمال العنف والتوتر بما يعرض مقدرات وثروات الشعب للخطر والتدمير .

ودعت اللجنة للوقف الفوري لأعمال العنف والهجمات المسلحة على المنشآت والمرافق النفطية محذرة من مغبة تعريض الأمن والسلم الاجتماعي للخطر وجر البلاد إلى حرب أهلية جديدة بما يعرض الوحدة الوطنية والاجتماعية والجغرافية لخطر التقسيم .

وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا مطالبتها للجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات دولية وملاحقة آمر حرس المنشآت النفظية بالمنطقة الوسطى ابراهيم الجضران إنطلاقاً من قراري مجلس الأمن الدولي رقمي (2174) و(2259) والذين ينصان على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان سواءً كانوا أفرادا اوكيانات تخطط او تقوم بأعمال عنف تهدد السلام أو الاستقرار والأمن في ليبيا .

المرصد – متابعات

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