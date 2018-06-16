"الجضران" يغازل المجتمع الدولي وحكومة الوفاق في بيان جديد

ناشد بيان صادر عن ميليشيات إبراهيم الجضران المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الامن توفير الحماية للمواطنين في الهلال النفطي وفي برقة وفي الجنوب.

وقال البيان الذي اطلعت عليه بوابة افريقيا الاخبارية مساء الجمعة إن المنشآت والحقول النفطية مفتوحة امام المؤسسة الوطنية للنفط.

وأضاف البيان :”نعلن أن ايدينا ممدودة للمصالحة الوطنية ولحقن الدماء ، في دخولنا فتحنا الممرات الآمنة واطلقنا سراح الأسرى دون مقابل ومن موقع قوة وليس ضعف ، ونعلن اننا مع المصالحة وتطبيق العدالة الانتقالية ، ومع وحدة ليبيا وسلامة شعبها وكافة مقدراته”.

وقال البيان: “اننا كمواطنين ليبيين وكان جزء منا يعمل بجهاز حرس المنشآت النفطية ، وبعد ترحيبنا و مباركتنا للاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات بل وبالعمل تحت شرعية حكومة الوفاق الوطني ، وتصدينا لتنظيم داعش الإرهابي سواء في النوفليةو بن جواد ، بل وتصدينا لهذا التنظيم عندما حاول اقتحام ميناء السدرة”.وهذا كله معروف للداخل والخارج – الا اننا تعرضنا لهجوم غادر مما يسمى تنظيم الكرامة على حد تعبير البيان الذي أعلن انقلابه على الشرعية ، وتم تهجيرنا من مناطقنا ومورست على شبابنا عمليات الاعتقال والاخفاء القسري ، الان هدفنا العودة إلى ديارنا ومناطقنا بسلام ، والمنشآت والحقول النفطية مفتوحة امام المؤسسة الوطنية للنفط اعلنا ذلك من قبل ونكرره الان امام مسامع المجتمع الدولي وعلنا دون لَبْس او غموض – يضيف البيان .

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