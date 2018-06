مقتل “التاجوري” أحد القيادات الإرهابية الغازية علي الهلال النفطي

المتوسط:

تمكنت القوات المسلحة الوطني، من القضاء على أحد القيادات الإرهابية الغازية علي الهلال النفطي ويدعي ( أحمد إبراهيم حمد التاجوري ) الشهير ‎” حلوي ” خلال المواجهات التي دارت أثناء صدها لتلك المجموعات الغازيه جنوب غرب ميناء السدره مساء أول أمس الخميس.

‏يذكر أن ” التاجوري ” من مواليد 1980 ومن سكان منطقة ‎السلماني الغربي وشارك في أحداث فبراير 2011 ومن ضمن كتيبة ثوار بنغازي .

وعند تأسيس فكرة الدروع أصبح أمرا لدرع ليبيا 2 والمنظوي تحت مجلس شورى ثوار بنغازي بعد تأسيسه في يونيو 2014 وأصبح أمر سرية الإسناد ” سرية مدفعية ” قبل أن يهرب خلال العام 2016 .

كما أن لديه شقيقه ” فيصل ” قتل خلال المواجهات مع القوات المسلحة الليبيه في المحور الغربي من مدينه بنغازي خلال العام 2015 .

وجدير بالذكر أنه في الوقت الذي تحاول فيه المليشيات المنتشرة في بلادنا جرنا للوراء من خلال تصرفات ابعد ما تكون عن الوطنية تظهر فيها بوضوح تقديرهم الضيق للامور وحرصهم على مصالحهم الشخصية.

