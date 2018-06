المهاجرون يحتفلون بالعيد داخل مراكز الإيواء بطرابلس

المتوسط:

أحتفل مهاجرون محتجزون مراكز الإيواء في طرابلس بعيد الفطر، حيث أدوا صلاة العيد صباح أمس الجمعة، كذلك تبادلوا التهاني حيث وتجمع أكثر من خمسين مهاجرا للاستماع إلى خطبة العيد، التي ركزت على أهمية الوحدة والوطن.

وقال الإمام محمد سلطان الذي ألقى خطبة العيد في مركز الاحتجاز “نحاول لم شملهم وكذلك إرجاعهم إلى أراضيهم ونحاول (أن) نعلمهم قيمة الحب للوطن وقيمة حب الانتماء إلى أرضه وكيف يعني يحافظ على أرضه”.

ويضم المركز مهاجرين تم إنقاذهم من وسط البحر عن طريق خفر السواحل، بعد محاولتهم الهجرة إلى السواحل الأوروبية.

