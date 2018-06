المتوسط:

أحرز فريق منطقة “الظهرة” للناشئين، بطولة طرابلس للناشئين، أمس الجمعة، بعد تغلبه علي فريق الدامر ب 6-1 في المباراة النهائية للبطولة التي جرت بملعب البركيدجو بمنطقة زاوية الدهماني.

وعبر فريق الظهرة، في الدور الرباعي من بوابة زاوية الدهماني بعد مباراة مثيرة أدرك فيها الظهرة التعادل في الوقت بدل الضائع لينتهي الوقت الرسمي بهدف لهدف وبركلات الجزاء الترجيحية ترشح الظهرة للنهائي.

