المتوسط:

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، توفر الوقود في جميع المحطات، مؤكدة أن مستودع طرابلس النفطي باشر في تنفيذ الطلبيات لشركات التوزيع.

وأوضحت الشركة، عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أن الازدحام أمام المحطات أول أيام عيد الفطر كان سببه أسباب أخرى غير مباشرة، وليس بسبب نقص الوقود.

وأكدت الشركة، أنها ملتزمة بتوفير الوقود بأغلب المحطات وفتح أبوابها أمام المواطنين، مضيفة أنه سيتم إنهاء الازدحام في المحطات في أقل من 48 ساعة.

ويشار إلى أن مواطني طرابلس عانوا عدة مرات من أزمات الوقود، كانت أكثرها حدة عام 2014، أثناء حرب “فجر ليبيا” والتي تسببت في إغلاق محطات الوقود ونقص حاد في المحروقات نتيجة توتر الأوضاع الأمنية.

The post “البريقة للنفط ” تعلن توفر الوقود في جميع المحطات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية