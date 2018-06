“الوطنية للنفط” تعلن حجم خسائر الهجوم على الهلال النفطي

المتوسط:

أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، حجم خسائر الهجوم على الهلال النفطي من قبل من قبل مجموعات الجضران، موضحًا أن ليبيا تخسر أكثر من 880 مليون دولار شهريا.

وأوضح “صنع الله”، في تصريحات صحفية، أمس الجمعة، أن البلاد تخسر 400 ألف برميل من تصديرها النفطي يومياً، نتيجة إغلاق ميناءي راس لانوف والسدرة، واللذان أعلنت المؤسسة حالة القوة القاهرة فيهما بعد الهجوم الذي وقع أول أمس الخميس.

وحذر رئيس مؤسسة النفط، من النتائج “الكارثية” والخسائر التي قد تحدث نتيجة تعطيل الموانئ النفطية والتصدير فيها في وقت كانت تسعى فيه المؤسسة إلى رفع الإنتاج والوصول إلى المستويات التي كان يبلغها في وقت سابق.

وعن مجموعة الجضران، قال: “الأحلام لا تتحقق في وجود المارق والعصابات المتحالفة معه”، محذراً من “كارثة اقتصادية” مماثلة لما حدث بين عامي 2013 و2016.

وأكمل: “الخسائر السابقة وصلت إلى أكثر من 100 مليار دولار، نتيجة الإغلاق الذي استمر لـ3 سنوات، وطالب بأن يبقى النفط بعيداً عن الصراعات، وأن “لا يستعمل النفط كألعوبة” من قبل من سماهم بـ”المجرمين””.

