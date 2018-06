بعد هجومها على الهلال النفطي..”جماعة الجضران” تريد المصالحة

المتوسط:

أصدرت مجموعة الجضران، بيانًا اليوم السبت، تطالب فيه بالمصالحة الوطنية وحقن الدماء، مؤكدة أنها فتحت ممرات آمنة وأطلقت سراح الأسرى دون مقابل ومن موقع قوة وليس ضعف.

وأوضحت المجموعة، في بيان تحصلت المتوسط على نسخة منه، أنها تعلن المصالحة من باب تطبيق العدالة الانتقالية، ومن أجل وحدة ليبيا وسلامة شعبها وكافة مقدراتها، مضيفة أن المنشآت والحقول النفطية مفتوحة أمام المؤسسة الوطنية للنفط.

وتابع البيان: “كمواطنون ليبيون وكان جزء منا يعمل بجهاز حرس المنشآت النفطية، وبعد ترحيبنا و مباركتنا للاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات بل وبالعمل تحت شرعية حكومة الوفاق الوطني، وتصدينا لتنظيم داعش الإرهابي سواء في النوفليةو بن جواد، بل وتصدينا لهذا التنظيم عندما حاول اقتحام ميناء السدرة، وهذا كله معروف للداخل والخارج – إلا أننا تم تهجيرنا من مناطقنا ومورست على شبابنا عمليات الاعتقال والاخفاء القسري، وهدفنا الان العودة إلى ديارنا ومناطقنا بسلام.

وناشدت المجموعة، المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن توفير الحماية للمواطنين في الهلال النفطي وفي برقة وفي الجنوب ، والعمل على منع الانتهاكات لحقوق الانسان وجرائم الحرب لضمان السلم الاهلي وتطبيق قرارات مجلس الامن الخاصة بليبيا .

