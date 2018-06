لجنة “رعاية أسر الشهداء” بالمنطقة الشرقية توزع عيدية 400 دينار

المتوسط:

أعلنت اللجنة الدائمة لرعاية أسر شهداء الواجب والمفقودين بالمنطقة الشرقية، توزيع عيدية بقيمة 400 دينار على أسر الشهداء والمفقودين من منتسبي مديرية أمن توكرة.

ومن جهته، قال مدير وحدة الإعلام بالمديرية، خليل البرغثي، إنه تم توزيع عيدية بقيمة 400 دينار على أسر الشهداء والمفقودين من منتسبي المديرية وهم 18 أسرة.

وأوضح “البرغثي”، في تصريحات متلفزة، أنه تم التوزيع على الأسر عن طريق رئيس وحدة أسر الشهداء والجرحى والمفقودين بمديرية أمن توكرة الرائد “رافع محمد سليمان “.

