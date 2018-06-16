تحريات شحات تحبط عملية سرقة آثار

​قام اعضاء التحريات التابعين لمركز شرطة شحات بإحباط محاولة سرقة تمثالين يرجع تاريخهما إلى العصر الإغريقي من إحدى الحفريات بالمنطقة الاثرية هذا ويرجح عمر التماثيل الجنائزية إلي القرن الثالث قبل الميلاد.

حيث انطلقت عناصر من وحدة التحريات إلى موقع الآثار الثمينة بعد ورود معلومات عن اشخاص يقومون بالحفريات بالمنطقة الاثرية.

وأكد رئيس وحدة التحقيق والتحري بمركز شرطة شحات الرائد إبراهيم رمضان أن التماثيل ضُبطت بمنطقة تحتوي على حفريات وليست كاملة مؤكداً أنها كانت في وضعية الاستعداد لنقلها إلى مكان آخر.

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