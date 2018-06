المتوسط:

أكد مصدر محلي، أن القوات المسلحة الوطنية سيطرت علي أكبر مساحة في المغار أهم معاقل الإرهاب في درنة من زاوية بن عيسى إلي نادي درانس.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لصحيفة المتوسط، أن الباقي من المنطقة جزء بسيط جدآ ويتم القضاء والتحرير بالكامل في ساعات قليلة أن شاء الله.

وكان قد نفى مراسل صحيفة المتوسط بحسب مصادر مسئولة، سيطرة الجيش علي منطقة المغار وتطهيرها من الإرهاب، مؤكدًا أن عناصر الجماعات الإرهابية مازالت هناك.

وأوضحت المصادر، أن أبرز القيادات والعناصر التي تتواجد وتم رصدها في منطقة المغار والسواني الواقعة بين منطقة المغار والجبيله هم: محمد المنصوري “الديسكا “، أبو عمر التونسي، عمر عبد السلام عزوز، أحمد فتحي المسوري، حافظ مفتاح الضبع وشقيقه حاتم، معاذ أبوبكر الطشاني المتواجد في منزل زوج شقيقته والمقابل لمسجد ساسي بمنطقه “المغار”، رأفت غازي، عبدالكريم جبريل وشقيقه “محسن” وعمر الشعلالي و سمير أحمد بومريوحه .

وكان قد أكد آمر غرفة عمليات الكرامة، اللواء عبد السلام الحاسي، أمس أن قوات الجيش الوطني تسيطر الآن على أغلب أحياء مدينة درنة، مشيراً إلى استمرار وجود بعض جيوب للعناصر الإرهابية، التي تقوم قوات الجيش بتطهيرها.

The post القوات المسلحة تسطير على جزء كبير من منطقة “المغار” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية