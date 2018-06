فيديو | انفجار سيارة مفخخة بالقرب من تمركزات الجيش في شيحا الشرقية

المتوسط:

أكد مراسل صحيفة المتوسط، وقوع انفجار في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بالقرب من تمركزات الجيش في شيحا الشرقية.

وأوضح المراسل بحسب مصدر مسئول، أن إرهابي فجر سارته المفخخة بالخطأ قبل أن يصل لتمركزات الجيش في شيحا الشرقية.

وكان قد أفاد مراسلنا أن العناصر الإرهابية أرغمت المواطنين في منطقه ” شيحا الشرقية وشيحا الغربية ” وخاصه حي القلعة وشعبية إسكندر بمنطقه شيحا الشرقية بإخلاء منازلهم وخاصه منازل ذات الثلاث طوابق.

وجدير بالذكر أن القوات المسلحة الليبية قامت أمس الجمعة، بفتح ممرات آمنة لخروج العائلات العالقة في مناطق الاشتباك بدرنة، وخاصه من منطقتي شيحا الغربية وشيحا الشرقية.

