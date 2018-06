صحيفة «لاريبيكا» الإيطالية: «الجضران» كان يخطط للسيطرة على النفط الليبي

المتوسط:

قالت صحيفة La Repubblica الإيطالية، إن اللص «إبراهيم الجضران» كان يخطط منذ فترة طويلة للسيطرة على النفط الليبي.

وأوضحت الصحيفة، في تقريرها التي نشلرته أمس الجمعة، أن «إبراهيم الجضران» يحشد المقاتلين من قبيلته مستخدماً أموال النفط الليبي المنهوبة تمهيداً لإعادة السيطرة علي شريان الحياة الوحيد في البلاد.

وكانت قد شنت مجموعة «إبراهيم الجضران» هومًا على الهلال النفطي مساء أول أمس ما كبد البلاد خسائر بشرية ومالية كثيرة.

