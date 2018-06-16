الحكومة المؤقتة توقف أعضاء مجلس البيضاء البلدي عن العمل

أصدر رئيس مجلس الوزراء ووزير الحكم المحلي المكلف “عبدالرحمن الأحيرش”، قراراً يقضي بتكليف عميد بلدية البيضاء الحالي “علي حسين” مسيراً لأعمال البلدية وإيقاف باقي أعضاء المجلس البلدي البيضاء عن العمل.

هذا وقد جاء في القرار الذي تحصلت “بوابة أفريقيا الإخبارية” على نسخةٍ منه، بعد مطالبة “الأحيرش” لأعضاء المجلس بتسليم ما في عهدتهم إلى المكلف بتسيير الأعمال.

يشار إلى أنه لم يتم توضيح الأسباب التي تقف وراء هذا القرار، فيما تحصل مراسل “بوابة افريقيا الإخبارية” بمدينة البيضاء على معلومات من مصادر خاصة بالمجلس البلدي قالت إن القرار جاء على خلفية انتهاء المدة القانونية لعمل أعضاء المجلس البلدي.

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