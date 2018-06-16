عميد بلدية طبرق وشخصيات عسكرية تتفقد المركز الطبي

تفقد عميد بلدية طبرق الناجي مازق ومسؤول التوجيه المعنوي للجيش الليبي فرع طبرق العقيد عادل الجراري رفقة مدير عام مركز طبرق الطبي جرحي الجيش الليبي المقاتل بمحاور مدينة درنة والموجودين داخل مركز طبرق الطبي.

مازق والمرافقون له قدموا خلال زيارتهم الورود لجرحى الجيش الليبي في زيارة صباحية أول أيام عيد الفطر المبارك؛ متمنياً لهم الشفاء العاجل وأن يعم الأمن والأمان بالوطن الحبيب ليبيا.

وقال مدير عام مركز طبرق الطبي خلال الزيارة إن المركز يقوم بواجبه الطبي تجاه مرضاه وجرحى الجيش الليبي رغم ما يشهده هذا المرفق هذه الفترة بعد أحداث مدينة درنه من ازدحام شديد وتوافد المرضى من مختلف المناطق، موضحا أن المركز يعاني نقصا في المعدات والإمكانيات الطبية.

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