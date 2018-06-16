عميد بلدية درنة يكلف رئيساً لمجلس حكماء وأعيان المدينة

أصدر رئيس المجلس البلدي لبلدية درنة “عبدالمنعم الغيثي” قراراً بتكليف العمدة “عبدالعزيز المنسي الشيخ” رئيساً لمجلس حكماء وأعيان مدينة درنة.

وجاء في القرار الذي تحصلت “بوابة أفريقيا الإخبارية” على نسخةٍ منه بأنه لمقتضيات المصلحة العامة يُكلف العمدة “المنسي” رئيسا لمجلس حكماء وأعيان مدينة درنة.

وأوضح القرار بأن عملية تكليف باقي “أعضاء مجلس الحكماء” ستتم بالتشاور ما بين رئيس مجلس الحكماء والأعيان مع رئيس مجلس البلدية، وفقاً للضوابط والأسس المعمول بها في هذا الشأن مع مراعاة التركيبات الاجتماعية بالمدينة.

يذكر أن القوات المسلحة قد بدأت عمليات تحرير المدينة من المجموعات الإرهابية المتحصنة بداخلها منذ السابع من مايو الماضي حيث تمكنت قوات الجيش من استعادة السيطرة على أغلب مناطق المدينة ومن المتوقع إعلانها لتحرير كامل المدينة في وقت قريب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية