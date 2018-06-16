تكليف رئيس جديد لمجلس حكماء وأعيان درنة

كلف المجلس البلدي درنة، العمدة عبدالعزيز المنسي الشيخ رئيسًا لمجلس حكماء وأعيان مدينة درنة.

وجاء في القرار الذي إطلعت «بوابة الوسط» عليه «لمقتضيات المصلحة العامة يُكلف العمدة عبدالعزيز المنسي الشيخ رئيسا لمجلس حكماء وأعيان مدينة درنة».

وأوضح القرارأن عملية الكليف جاء بالتشاور بين الحكماء والأعيان الممثلين للمجلس بالتشاور مع رئيس مجلس البلدية وفقا للضوابط والأسس المعمول بها في هذا الشأن مع مراعاة التركيبات الإجتماعية بالمدينة ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

وطالب آمر غرفة عمليات الكرامة اللواء عبدالسلام الحاسي الأحد الماضي «جميع سكان درنة الذين نزحوا عن بيوتهم أثناء العمليات الحربية العودة إليها بعد أن تم تأمينها من قبل القوات المسلحة».

ومنذ 7 مايو الماضي يخوض الجيش الوطني الليبي عمليات عسكرية في مدينة درنة لاستعادة السيطرة على المدينة من قبضة مسلحي تنظيم مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها، وهو كيان لا يعترف بأي من الأجسام السياسية القائمة في البلاد.

وخلال الأيام الأخيرة تمكنت قوات الجيش الوطني الليبي من استعادة السيطرة على أغلب مناطق المدينة ويتوقع استكمال السيطرة عليها بالكامل في وقت قريب.

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