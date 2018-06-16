مستشفى أجدابيا يستلم 28 جثة جراء الإشتباكات في منطقة الهلال النفطي

أعلن مصدر طبي عن وصول 28 جثة إلى مستشفى الشهيد أمحمد المقريف أجدابيا التعليمي المركزي عن إستقبال جراء الإشتباكات الدائرة في منطقة الهلال النفطي بين قوات الجيش والقوات التابعة لإبراهيم الجضران.

وأوضح المصدر لـ«بوابة الوسط» اليوم السبت، أن «12 جثة وصلت للمستشفى يعتقد أنها تابعة لمقاتلين يتبعون الجضران»، مشيرًا إلى أن الهلال الأحمر الليبي فرع أجدابيا يتولى نقل الجثث من موقع الإشتباكات الدائرة في منطقة الهلال النفطي إلى مستشفى أجدابيا.

وأوضح المصدر عن أسماء القتلى من أفراد الجيش وهم«صقر يحيى هلال القبائلي تابع لكتيبة 302 أجدابيا، وبومخاطرة سعيد تابع الكتيبة 165 البيضاء، وعبدالمنعم عبدالله الأسمر، وأحمد عبدالله فرج العشيبي من مدينة بنغازي، وعبدالسلام عبدالله بوغرارة الكاديكي، وأحمد الشوشان من منطقة سلوق».

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