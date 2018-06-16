مصدر محلي: الجضران شوهد في بلدة سلطان شرق سرت

أكد مصدر محلى بمنطقة سلطان شرق سرت 60 كلم أن إبراهيم الجضران دخل بلدة سلطان الأثرية عشية أمس الجمعة وشوهد يتجول فيها.

وقال المصدر لـ«بوابة الوسط» فجر السبت «إن قوة عسكرية مسلحة كانت ترافق الجضران خلال تجوله، وأنه بقي هناك قرابة نصف ساعة قبل أن يغادرها شرقا».

وأصدر جهاز «حرس المنشآت النفطية – فرع الوسطى» وهي التسمية التي يطلقها إبراهيم الجضران على قواته بيانًا ليل الجمعة ناشد فيه «المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الامن توفير الحماية للمواطنين في الهلال النفطي وفي برقة وفي الجنوب».

يذكر أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله قال إن استمرار الهجوم من قبل قوات «المارق إبراهيم الجضران» سوف يسبب خسائر ستصل إلى أكثر من 800 مليون دولار شهريًا.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الخميس حالة «القوة القاهرة» ووقف عمليّات شحن النفط الخام من كلّ من ميناءي رأس لانوف والسدرة، وذلك ابتداءً من يوم الخميس الموافق لـ 14 يونيو 2018.

كما أكدت المؤسسة «قيام مجموعة مسلحة، بقيادة إبراهيم الجضران ، بمهاجمة الميناءين، ممّا أدّى إلى إغلاقهما وإجلاء جميع الموظّفين كتدبير وقائي».

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