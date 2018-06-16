الجيش يرسل ملابس العيد لأطفال درنة

أعلنت شعبة الإعلام الحربي أن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية قامت بإرسال ملابس العيد كهدية لأطفال درنة نظرا لإغلاق معظم المحلات بسبب الحرب مع الجماعات الإرهابية.

وبينت شعبة الإعلام الحربي ان الهدايا رسمت البسمة على وجوه الأطفال وأسرهم بعد أن خطفت تلك البسمة من على محياهم جماعات الإرهاب والتطرف التي عاثت في المدينة خرابا ودمارا.

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني العميد أحمد المسماري أعلن أن الساعات القادمة ستشهد إعلان تحرير مدينة درنة من قبضة الجماعات الإرهابية.

وأضاف أن قوات الجيش تعمل على تطهير آخر جيوب الإرهابيين وسط المدينة، وأن المعركة شارفت على الانتهاء مع مواجهة كبار قادة تنظيم القاعدة من ليبيين وأجانب في المدينة.

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